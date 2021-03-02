В Азербайджане повышены денежные довольствия военнослужащих (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С учетом ряда угроз послевоенного периода, особенностей службы, сложных служебных и социально - бытовых условий соответствующим приказом министра обороны Азербайджана определены временные надбавки к денежным довольствиям военнослужащих.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Минобороны, к денежным довольствиям военнослужащих, проходящих службу на государственной границе с Арменией и территориях в Карабахском районе Азербайджана, прилегающих к зоне размещения миротворческого контингента России, определены 100-процентные временные надбавки.

"К денежному довольствию военнослужащих, проходящих службу в освобожденных от оккупации районах, которые в настоящее время лишены инфраструктуры, определяется 50-процентная временная надбавка.

Отметим, что приказ также распространяется на денежные довольствия, подлежащие выплате за январь и февраль этого года", – сказали в пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)