Сегодня Карабах из театра боевых действий постепенно превращается в строительную площадку (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Сегодня Карабах из театра боевых действий постепенно превращается в строительную площадку.

Как сообщает Trend, об этом говорится в репортаже телеканала РБК.

«Впервые мы приехали в Карабах почти сразу после конфликта, в декабре 2020 года и увидели сотни километров безлюдных земель, разбитые снарядами дороги, безжизненные села и брошенные города-призраки. Казалось, что мы попали в зону отчуждения, можно было часами ехать на машине и никого не встретить на пути. Эхо войны звучало здесь повсюду, отражаясь от неприступных гор. В них и по сей день находят тела погибших солдат. 30 лет на большей части этого покинутого края царствовал не человек а природа, и ужасаясь следам кровопролитных боев, мы одновременно восхищались красотой этих мест. Сегодня Карабах из театра боевых действий постепенно превращается в строительную площадку»,- говорится в материале.