На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Зангиланском районе на государственной границе с Арменией 12 марта состоялось открытие новой пограничной комендатуры Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ГПС, выступивший на организованном по этому случаю мероприятии заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев подчеркнул, что в результате операции "Железный кулак" под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была обеспечена территориальная целостность страны, положен конец оккупация 20 процентов территории Азербайджана, включая 132 км государственной границы с Ираном и 500 км государственной границы с Арменией, что в течение почти 30 лет представляло серьезную угрозу нашей национальной безопасности.

Были особо отмечены полная мобилизация всех сил и средств для успешного выполнения боевых задач, поставленных Верховным главнокомандующим перед ГПС в период Отечественной войны, и непосредственное участие военнослужащих Государственной пограничной службы в освобождении оккупированной части азербайджано-иранской границы, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

Было сказано, что с первых дней боевых действий азербайджанские пограничники освободили значительную территорию от линии соприкосновения в Физулинском районе до государственной границы с Арменией. Молниеносной атакой противнику были нанесены сокрушительные удары, и в течение суток было преодолено расстояние в 105 километров, на древнем Худаферинском мосту, в поселке Агбенд Зангиланского района и в городе Зангилан был поднят Государственный флаг Азербайджана, а в результате ожесточенных боев на границе с Арменией были освобождены стратегические высота "Бартаз" и "Шукюратаз".

За счет модернизации самолетов Ан-2 в беспилотные летательные аппараты, их применения в рамках специального боевого приема по выявлению средств противовоздушной обороны противника, а также в благодаря профессиональному использованию таких БПЛА, как Harop, "Гузгун" и Hermes, были нейтрализованы средства ПВО, зенитно-ракетные комплексы, ракетные системы, танки, боевые бронемашины и другая техника, командные пункты и большое количества живой силы противника, в целом было уничтожено 290 вражеских целей.

В завершение мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся на военной службе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Нсаиров)