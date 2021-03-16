В Азербайджане руководители некоторых региональных центров лесного хозяйства отстранены от работы

БАКУ /Trend/ - В вырубке лесов и других правонарушениях в связи с лесным хозяйством порой негативную роль играют и наши сотрудники.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в рамках программы «Час эксперта» сказал начальник Службы развития лесов при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Намик Хыдыров.

Однако, добавил он, число таких сотрудников значительно сократилось.

«Полагаю, что такие люди все еще есть, но против них ведется серьезная борьба, проводятся кадровые реформы. Отстранены руководители нескольких региональных центров лесного хозяйства. Из-за халатного отношения к работе отстранен даже мой заместитель», — отметил Намик Хыдыров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)