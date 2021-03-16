Министр обороны заслушал доклады о ходе учений азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих родами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о ходе оперативно-тактических учений азербайджанской армии на макете местности.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны, согласно плану учений, одновременно на основе данных, полученных в результате разведки местности, были уточнены задачи и организовано взаимодействие войск на макете местности.

Министр дал соответствующие указания по управлению войсками.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)