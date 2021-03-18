Я сторонник снижения интенсивности внутришкольных оцениваний в Азербайджане — министр

БАКУ /Trend/ - Я сторонник снижения интенсивности внутришкольных оцениваний в Азербайджане. Однако считаю, что этот вопрос следует вынести на общественное обсуждение.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, со следующего года в связи с этим будут продвигаться определенные идеи.

«Во внутришкольном оценивании за основу следует брать несколько направлений, чтобы правильно оценить знания ученика. В первую очередь следует снизить учебную нагрузку учащегося», — сказал Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в связи с внутришкольным оцениванием следует провести кардинальные обсуждения.

«В пилотном порядке в двух школах начат процесс оценивания. Планируется, что в последующие годы это охватит и другие школы», — уточнил Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)