Никакая страна не может предотвратить распространение британского штамма COVID-19 – помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тесты на коронавирус выявляют любые штаммы вируса. Порой результат теста может оказаться негативным, но спустя всего день появляются симптомы, и повторный тест оказывается позитивным.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, никакая страна не может предотвратить распространение британского штамма COVID-19.

«Штаммы распространяются по всему миру. Как распространился первый штамм, так и будут распространяться все остальные. Хочу сказать, что аналогично британскому может даже появиться и местный, азербайджанский, штамм коронавируса», — подчеркнул Шахмар Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)