Российско-турецкий Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе позволил создать условия для выхода на взаимоприемлемые решения - МИД

БАКУ/Trend/- Учреждение совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта создало необходимые условия для выхода на взаимоприемлемые решения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в Обзоре внешнеполитической деятельности МИД России за 2020 год.

Как отмечается, Россия сыграла ключевую роль в восстановлении мира и создании условий для нормализации гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

«Россия и лично В.В.Путин сыграли ключевую роль в преодолении острой вспышки кровопролития в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре. 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении было принято Заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора развернут Российский миротворческий контингент, создан Международный центр гуманитарного реагирования»,- говорится в материале.

Как отмечается,ситуация в Нагорном Карабахе и прилегающих районах стабилизировалась, что позволило осуществить запуск работы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе.

«Принимали участие в продвижении процесса политического урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ», - говорится в обзоре.

Также МИД России зафиксировал взаимодействие по нагорно-карабахскому треку с Турцией.

«Достигнутая с Анкарой договорённость об учреждении совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта создала необходимые условия для выхода на взаимоприемлемые решения в целях прекращения насилия, укрепления и поддержания мира и безопасности в Закавказье», - говорится в обзоре.