Сегодня скончался раненый месяц назад азербайджанский военнослужащий - минобороны
БАКУ /Trend/ - Раненный 27 февраля в результате нарушения правил безопасности в одной из воинских частей в Агдамском районе и около месяца лечившийся в Главном клиническом госпитале Вооруженных Сил военнослужащий Исмаилов Али Вагиф оглу, скончался 25 марта.
Об этом Trend сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Отмечается, что несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
«Руководство Минобороны выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и желает им терпения», - говорится в сообщении.
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