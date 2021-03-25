Сегодня скончался раненый месяц назад азербайджанский военнослужащий - минобороны

БАКУ /Trend/ - Раненный 27 февраля в результате нарушения правил безопасности в одной из воинских частей в Агдамском районе и около месяца лечившийся в Главном клиническом госпитале Вооруженных Сил военнослужащий Исмаилов Али Вагиф оглу, скончался 25 марта.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

«Руководство Минобороны выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и желает им терпения», - говорится в сообщении.