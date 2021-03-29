Молодые солдаты отправлены на места службы в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Новобранцы, успешно завершившие курсы специальной подготовки, были отправлены на очередные места службы в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на церемонии отправки минутой молчания была почтена светлая память шехидов Отечественной войны.

Выступающие после исполнения Государственного гимна Азербайджана пожелали успехов бойцам, овладевшим в ходе специальной подготовки теоретическими знаниями и практическими навыками.

Призванные на действительную военную службу в январе и привлеченные к занятиям новобранцы, успешно завершив курсы специальной подготовки, отправились на очередные места службы в Отдельной общевойсковой армии. Была выражена уверенность в том, что бойцы, которые отныне будут нести боевое дежурство, будут храбро стоять на защите родных земель, как и военнослужащие, отличившиеся смелостью в Отечественной войне.

После выступлений солдаты продемонстрировали свои знания и умения по различным специальностям.

Церемония отправки завершилась торжественным маршем.

>(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)