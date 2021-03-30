Новый глава Наблюдательных советов ЗАО «АЖД» и AZAL высказался о своем назначении

БАКУ /Trend/ - Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева я был назначен председателем Наблюдательных советов ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и «Азербайджанские железные дороги».

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Facebook написал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

«Я постараюсь оправдать доверие, оказанное мне главой государства в очередной раз», – отметил министр.