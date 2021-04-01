В Азербайджане почтили память Национального героя Шукюра Гамидова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первого апреля в Азербайджане почтили память Национального героя Шукюра Гамидова. На церемонии, участники которой посетили могилу Ш.Гамидова в день его рождения и возложили к ней цветы, присутствовала группа военнослужащих министерства обороны.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, вначале минутой молчания была почтена память шехидов, павших за суверенитет, территориальную целостность Азербайджана и освобождение наших земель от оккупации.

Выступившие на церемонии рассказали о славном боевом пути Национального героя, о его преданной службе Отечеству, в частности, о беспримерной отваге, проявленной им во время апрельских боев 2016 года и Отечественной войны.

Было подчеркнуто, что героизм Шукюра Гамидова был высоко оценен Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, и Национальный герой был награжден орденами и медалями.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)