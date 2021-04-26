На прошлой неделе разминировано более 90 гектаров освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе были разминированы 90,8 гектара освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на еженедельные данные азербайджанского Агентства по разминированию о работе, проделанной на освобожденных территориях.

Согласно информации, с 19 по 24 апреля на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 82 противопехотные и 18 противотанковых мин, а также 79 неразорвавшихся боеприпасов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)