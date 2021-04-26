В Ходжавенде задержаны лица, незаконно проникшие на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Ходжавендского районного отделения полиции продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения людей на освобожденные, но не полностью очищенные от мин территории Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе проведенных сотрудниками Ходжавендского РОП мероприятий были задержаны четверо лиц, незаконно проникших на территорию района. В ходе проверки было установлено, что это жители Бейлаганского района Тургут Асадов, Фарид Мамедзаде, Али Мамишов и проживающий в Российской Федерации Мухаммед Абдуллаев.

В отношении вышеуказанных лиц были приняты предусмотренные законодательством меры, и они были арестованы в административном порядке сроком на 10 суток.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)