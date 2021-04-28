За период оккупации в Физули уничтожены 11 восточных платанов - минэкологии

ФИЗУЛИ /Trend/ - В Физулинском районе насчитывалось 11 восточных платанов, имеющих статус природных памятников, и все эти деревья были уничтожены в период оккупации.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в рамках организованной для журналистов поездки в Физулинский и Ходжавендский районы завсектором министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Набиев.

По его словам, возраст некоторых деревьев достигал 1400 лет.

"Аналогичная ситуация наблюдается и в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Агдамском районах. В этих районах насчитывалось 138 таких памятников, 127 из которых были уничтожены за период оккупации. В том числе это 117 восточных платанов. Решением Совета министров Азербайджанской ССР в 1982 году эти природные территории получили особый охранный статус, были включены в список охраняемых", - сказал Набиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)