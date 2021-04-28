В Баку завтра будет ветрено

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 29 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем усилится до 15-18 метров в секунду, с порывами до 20 метров, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем - 18-23 градуса тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана в четверг осадков в основном не ожидаются. Однако на некоторых горных территориях пройдут грозы, временами дожди, возможен град. Ночью и утром туман, скорость западного ветра местами будет достигать 20-25 метров в секунду.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

С вечера 29 апреля до полудня третьего мая на территории страны прогнозируется нестабильная погода, местами пройдут грозы, дожди, временами интенсивного характера, в северных и западных районах выпадет град. Западный ветер местами будет усиливаться. Ожидается увеличение водности в реках.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)