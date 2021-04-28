Сотрудники службы пробации в Азербайджане будут получать надбавки к зарплатам

БАКУ /Trend/ - Кабинетом министров Азербайджана утверждены Правила использования средств, полученных в связи с исполнением взысканий в виде штрафов и исправительных работ, а также уголовных наказаний, применяемых к юридическим лицам.

Как сообщает в среду Trend, в разъяснении Кабмина к постановлению № 120 подчеркивается, что согласно Закону Азербайджанской Республики «Об исполнительных чиновниках» в целях усиления социальной защиты сотрудников Службы пробации аппарата Министерства юстиции Азербайджана, ведомства пробации аппарата Министерства юстиции Нахчыванской АР и местных органов пробации, а также укрепления материально-технической базы службы пробации 43 процента средств, полученных в связи с исполнением взысканий в виде штрафов и исправительных работ, а также уголовных наказаний, применяемых к юридическим лицам, перечисляются на счет Министерства юстиции.

Кабинету Министров Азербайджана было поручено определить порядок использования этих средств.

Согласно порядку, 50 процентов средств будут выдаваться сотрудникам Службы пробации аппарата Министерства юстиции Азербайджана, ведомства пробации аппарата Министерства юстиции Нахчыванской АР и местных органов пробации в виде ежемесячных надбавок к заработной плате. Остальные средства пойдут на укрепление материально-технической базы службы пробации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)