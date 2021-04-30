В азербайджанской армии продолжается ряд мероприятий, приуроченных к 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской армии продолжается ряд мероприятий в рамках объявленного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Года Низами Гянджеви», приуроченного к 880-летию великого поэта.

Как сообщили в пятницу Trend в Минобороны, в связи с этим в одной из воинских частей состоялось литературно-музыкальное мероприятие «Любовь – михраб ветров, к зениту вознесённых», организованное Армейским культурно-идеологическим центром имени Ази Асланова в память о выдающемся поэте и мыслителе Низами Гянджеви

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Отмечалось, что проведение подобных мероприятий среди военнослужащих играет важную роль в привитии личному составу национально-духовных ценностей и повышении чувства патриотизма.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)