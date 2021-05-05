Проведены очередные занятия для слушателей курсов усовершенствования психологических навыков офицерского состава азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью развития теоретических знаний и практических умений слушателей курсов усовершенствования психологических навыков офицерского состава продолжаются дополнительные занятия в рамках учебной программы, проводимой Управлением по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Минобороны, на очередных занятиях в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил турецкие специалисты-психологи, приглашенные в целях оказания психотерапевтических и реабилитационных услуг ветеранам и членам семей шехидов, испытавшим психологические потрясения, а также гражданам, пострадавшим от террора в ходе Отечественной войны, прочли лекции, поделились с офицерами опытом развитых стран в этой области и ответили на вопросы аудитории.

Основное внимание на лекциях было уделено вопросам оценки психологического состояния военнослужащих, изучения социально-психологических процессов в военных коллективах, более эффективной организации реабилитации военнослужащих, испытывающих психологические проблемы в результате негативных последствий войны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)