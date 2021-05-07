Арестованы лица, состоявшие в незаконных вооруженных формированиях – СГБ Азербайджана (ВИДЕО) (версия 2)

Азербайджан 7 мая 2021 16:26 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространила сообщение об аресте лиц, состоявших в незаконных вооруженных формированиях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт СГБ.

Подчеркивается, что Служба государственной безопасности Азербайджана продолжает комплексные меры в направлении своевременного обнаружения и предотвращения угроз интересам национальной безопасности Азербайджана, террористических актов и другой подрывной деятельности.

На основании материалов, собранных в связи с участием граждан Азербайджанской Республики в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны и на территории других государств, были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В процессе расследования возникли основательные подозрения в том, что граждане Азербайджана Мамедов Яхья Шармаддин оглу 1977 г.р., Джабиев Эльнур Гюльоглан оглу 1985 г.р и другие принимали участие в составе незаконных вооруженных формирований в конфликтах за пределами страны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Яхья Мамедов и Эльнур Джабиев покинули страну в ноябре и декабре 2010 года, соответственно, сначала отправились в Иран, а оттуда нелегально перебрались в Пакистан, где в провинциях Северный Вазиристан и Уругзай принимали участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе джамаата «Салахаддин», подконтрольного движению «Талибан».

По уголовному делу, возбужденному в СГБ Азербайджана в связи с указанными фактами, Яхья Мамедов и Эльнур Джабиев были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статье 12.1, 279.1 УК (Участие в деятельности не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп). В их отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба обвиняемых признали свои вину и раскаялись в содеянном.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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