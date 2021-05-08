Непредоставление карт минных полей затягивает работы по разминированию - Trend TV

ФИЗУЛИ /Trend/ - Непредоставление Арменией карт минных полей затягивает работы по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана, сообщили в субботу Карабахскому бюро Trend представители Агентства Азербайджана по разминированию.

По их словам, процесс разминирования освобожденных земель продолжается ускоренными темпами, и каждый день от мин очищаются гектары территории.

Отметим, что восьмого мая за процессом разминирования в Физулинском районе наблюдали журналисты. Сотрудники агентства продемонстрировали им несколько способов разминирования: ручной, механический и при помощи специально обученных собак.

Сотрудники агентства сообщили, что в ближайшее время в Азербайджан будет доставлено новое оборудование для разминирования. По их словам, самой большой проблемой, которая затягивает их работу, является непредоставление карт минных полей армянской стороной.

Супервайзер агентства Мадат Мамедов отметил, что многие территории буквально нашпигованы минами.

"Мины установлены очень близко друг к другу. Перед нами поставлена задача проверить каждую пядь земли. На это уходит время. Если бы у нас были карты минных полей, то мы бы вели поиск в конкретных местах и работа продвигалась быстрее", - сказал Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)