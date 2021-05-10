Разминирование сел будет проводиться начиная с Агдамского района – глава ИВ (ВИДЕО)

Азербайджан 10 мая 2021 14:05 (UTC+04:00)
Разминирование сел будет проводиться начиная с Агдамского района – глава ИВ (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Разминирование сел будет проводиться начиная с Агдамского района.

Об этом в понедельник сказал Карабахскому бюро Trend глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов.

Он предоставил информацию о процессе разминирования на освобожденных территориях Агдама.

«В настоящее время мы посадили более 100 тысяч деревьев для восстановления зон с зелеными насаждениями в освобожденных селах. Кроме того, в этом направлении проводит работу и Министерство экологии и природных ресурсов. В частности, предпочтение отдается саженцам фруктовых деревьев», – добавил Вагиф Гасанов.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МИД Ирана осудил теракт в Кабуле
МИД Ирана осудил теракт в Кабуле
МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии
МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии
Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену
Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Порты Турции в I кв. 2021 г. приняли свыше 13 млн тонн грузов из России Турция 15:12
Гейдар Алиев спас независимый Азербайджан от исчезновения с политической карты мира - Игорь Коротченко Политика 15:10
Во Франции зафиксировали новую серию нападений на полицейских Европа 15:04
Обнародована программа визита Лаврова в Азербайджан Политика 14:58
Пашинян назвал Вторую Карабахскую войну самой большой проблемой в период его правления Армения 14:57
Завершилась поездка Президента Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику Политика 14:43
Великобритания в I кв. 2021 г. многократно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 14:34
В парламенте проведено мероприятие в честь 98-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 14:17
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению Политика 14:06
Разминирование сел будет проводиться начиная с Агдамского района – глава ИВ (ВИДЕО) Азербайджан 14:05
Вертолетная авиакомпания в Узбекистане объявила тендер на приобретение автотопливозаправщика Тендеры 14:05
Трудно переоценить влияние и титанический труд Гейдара Алиева во всех направлениях жизни Азербайджана - Натиг Расулзаде Политика 14:05
Представители общественности страны чтят светлую память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Общество 13:56
Для ускорения работ по разминированию в Азербайджан доставляется новая техника (ВИДЕО) Общество 13:51
ЦБ Азербайджана направил до 85 тыс. манатов на поддержку системы кредитного реестра Финансы 13:37
С начала года турецкий порт Бандырма принял свыше одного миллиона тонн грузов Турция 13:30
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на железнодорожной станции Ордубад Политика 13:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем питьевого водоснабжения в Ордубаде Политика 13:20
В ряде районов Азербайджана выпал снег Общество 13:13
Победа в Отечественной войне - великое торжество идей государственной независимости общенационального лидера Гейдара Алиева – Иса Габиббейли Политика 13:02
Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана за год сократились Финансы 12:56
В России выявили 8 465 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:45
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Ордубадской ГЭС Политика 12:44
Завтра в Баку сохранится прохладная погода Общество 12:44
Международные организации проинформированы о преступлениях армян против мирных граждан Азербайджана – Генпрокурор Политика 12:28
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гейдара Алиева нет с нами, но живут его идеи, осуществляются его замыслы Политика 12:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии магистральной автодороги Джульфа-Ордубад Политика 12:24
С начала года через турецкий порт Измир было перевалено свыше 2 млн тонн грузов Турция 12:24
Продолжается следствие в связи с правонарушениями в больницах – Генпрокурор Азербайджана Азербайджан 12:17
Уголовные дела против армянских террористов, воевавших в Карабахе, близятся к завершению – Генпрокурор Азербайджана Азербайджан 12:13
Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан Энергетика 12:09
В Азербайджане за первую неделю мая подорожали золото и серебро (ОБЗОР) Финансы 12:04
Руководство Минобороны почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 11:43
Слов не хватит, чтобы рассказать о великолепии Баку и его жителях – полуфиналист шоу "Маска" Кирилл Туриченко Звёздный мир 11:36
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра искусственного осеменения в Нахчыване Политика 11:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона Политика 11:29
За неделю разминировано 93 гектара освобожденных территорий Азербайджана Общество 11:27
Политика великого лидера Гейдара Алиева сегодня приносит свои плоды – Магеррам Алиев Политика 11:24
Узбекистан в I квартале экспортировал томатов на $15,6 млн. Узбекистан 11:23
«Узбекнефтегаз»: В I квартале 2021 года дополнительно добыто 557,3 млн кубометров газа Узбекистан 11:21
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Нахчыванского филиала ОАО «Азерхалча» Политика 11:20
В Узбекистане действуют 23 свободные экономические зоны и 348 малых промышленных зоны Узбекистан 11:18
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания ASAN xidmət в Нахчыване Политика 11:17
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены 45 зараженных, один больной COVID-19 умер Израиль 11:16
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нахчыване Азербайджан 11:14
Турецкий порт Амбарли в Стамбуле принял свыше 800 судов в I квартале 2021 года Турция 11:05
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии Политика 11:03
Ведутся работы по созданию зоны «зеленой» энергетики в Карабахе Экономика 11:01
Азербайджан импортировал из Турции цемент на сумму свыше $11 млн Турция 11:00
В I квартале 2021 г. страны ОИС увеличили импорт из Турции Турция 10:58
Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации ​​новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта Политика 10:53
Манат за первую неделю мая подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:49
Президент Ильхам Алиев прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику Политика 10:37
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:14
Художники Международного фестиваля искусств создали на освобожденных территориях модели «Харыбюльбюль» (ФОТО) Азербайджан 10:14
Во Франции задержали подозреваемых по делу об убийстве полицейского Европа 10:12
В Чехии разрешили носить медицинские респираторы на улице только в местах скопления людей Европа 10:10
Туркменистан импортировал из Турции сталь на сумму свыше $20 млн Турция 10:09
Парламент Армении повторно рассмотрит вопрос избрания нового премьера Армения 10:05
Стоимость азербайджанской нефти за первую неделю мая (ОБЗОР) Финансы 10:04
В жилом здании в Баку произошел пожар, есть пострадавшие Происшествия 09:17
В Афганистане прогремел второй взрыв за сутки (Обновлено) Другие страны 08:48
Визит главы МОК в Японию могут перенести на июнь из-за ситуации с коронавирусом Другие страны 08:34
Британские спасатели вызволили застрявшего в Темзе небольшого кита Европа 08:15
Гейдар Алиев - это человек, который дал крылья Азербайджану в самых трудных, в самых тяжелых условиях - Юлий Гусман Политика 08:00
2142 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Объем товарооборота бизнес-сектора Грузии вырос Бизнес 07:35
В Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 18 лет Общество 07:20
Общество Красного Креста Китая выделит $1 млн Индии для борьбы с коронавирусом Другие страны 07:05
"Милан" разгромил "Ювентус" в чемпионате Италии и вытеснил его из зоны ЛЧ Спорт 06:43
WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане США 05:45
Рядом с аэропортом Ванкувера произошла стрельба Другие страны 05:29
В Нигерии на реке при опрокидывании судна утонули 28 человек Другие страны 05:11
SpaceX в 2022 году отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin В мире 04:48
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,7 млн человек Турция 04:30
Азербайджан стал лидером по международным переводам из России в I квартале Россия 04:11
В Колорадо шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке США 04:05
СБ ООН проведет заседание по поводу ситуации в Восточном Иерусалиме 10 мая В мире 03:41
В Туркменистан доставили крупную партию китайской вакцины СоrоnаVас Туркменистан 03:18
Не менее 12 человек пострадали при нападении неизвестных на западе Колумбии Другие страны 02:57
В Индии на фоне коронавируса зафиксировали редкую грибковую инфекцию Другие страны 02:31
В парламенте Армении пройдет второе голосование за нового премьер-министра Армения 02:01
Пожар на нефтяном месторождении в Ираке удалось потушить Другие страны 01:45
Из сектора Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля Израиль 01:27
Глава МИД России сегодня прибывает в Азербайджан Политика 01:10
Украина получила 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac Другие страны 00:53
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО) Интервью 00:34
Более 786 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:19
Сегодня 98-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева Политика 00:01
С 14 июня возобновятся рейсы Тебриз-Измир-Тебриз - иранский чиновник Экономика 9 мая 23:41
Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время Россия 9 мая 23:26
Вражда с турками - катастрофа не только для Армении, но и для всего региона - Пашинян Армения 9 мая 23:16
Черешня из Ферганской области Узбекистана пошла на экспорт Узбекистан 9 мая 23:06
Грузия увеличивает импорт труб и профилей из Турции Бизнес 9 мая 22:58
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 98-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 9 мая 22:38
Франция не будет использовать вакцину AstraZeneca против новых штаммов коронавируса Европа 9 мая 22:23
Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac Арабские страны 9 мая 21:49
Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера В мире 9 мая 21:11
Гейдар Алиев заложил прочный фундамент для независимого, мультикультурного и экономически развитого Азербайджана, который сегодня является крупным игроком на мировой арене - Собхани Политика 9 мая 21:00
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1" Спорт 9 мая 20:50
Все новости