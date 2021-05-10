Разминирование сел будет проводиться начиная с Агдамского района – глава ИВ (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Разминирование сел будет проводиться начиная с Агдамского района.

Об этом в понедельник сказал Карабахскому бюро Trend глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов.

Он предоставил информацию о процессе разминирования на освобожденных территориях Агдама.

«В настоящее время мы посадили более 100 тысяч деревьев для восстановления зон с зелеными насаждениями в освобожденных селах. Кроме того, в этом направлении проводит работу и Министерство экологии и природных ресурсов. В частности, предпочтение отдается саженцам фруктовых деревьев», – добавил Вагиф Гасанов.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)