Разминирование сел будет проводиться начиная с Агдамского района – глава ИВ (ВИДЕО)
АГДАМ /Trend/ - Разминирование сел будет проводиться начиная с Агдамского района.
Об этом в понедельник сказал Карабахскому бюро Trend глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов.
Он предоставил информацию о процессе разминирования на освобожденных территориях Агдама.
«В настоящее время мы посадили более 100 тысяч деревьев для восстановления зон с зелеными насаждениями в освобожденных селах. Кроме того, в этом направлении проводит работу и Министерство экологии и природных ресурсов. В частности, предпочтение отдается саженцам фруктовых деревьев», – добавил Вагиф Гасанов.
(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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