В Шуше презентован сборник нот произведений азербайджанских композиторов, изданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках музыкального фестиваля в Шуше презентован сборник Əbədi imzalar, подготовленный Фондом Гейдара Алиева и состоящий из нот произведений выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы, сообщает в среду Trend.

Инициатором проекта Əbədi imzalar выступила Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Издание было представлено широкой общественности президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в качестве подарка по случаю объявления Шуши культурной столицей Азербайджана.

В рамках проекта впервые в виде сборника были изданы ноты произведений видных представителей азербайджанской композиторской школы. В сборник вошли ноты произведений шести выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы - Асафа Зейналлы, Джевдета Гаджиева, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Ниязи и Васифа Адыгёзалова.

В рамках проекта, стартовавшего в 2019 году, издан 71 сборник произведений шести композиторов. Кроме того, в коллекцию добавлено 12 папок с нотами сольных партий некоторых симфонических и камерно-инструментальных произведений для различных инструментов.

Среди работ, собранных в сборнике, есть образцы, публикуемые впервые. Ноты некоторых произведений были опубликованы в советское время, и в большинстве из них были серьезные опечатки. Эти произведения были отредактированы при участии профессионального состава, задействованного в проекте Фондом Гейдара Алиева. Ноты произведений были найдены в архивах Азербайджана и других стран, а также отобраны и переизданы путем сравнения рукописей авторов с участием наследников композиторов. Сборник важен с точки зрения сохранения традиций азербайджанской музыки, произведений наших композиторов и популяризации их среди нового поколения.

В рамках проекта Əbədi imzalar предусматривается презентовать ноты произведений других выдающихся азербайджанских композиторов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)