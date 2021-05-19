В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве обороны Азербайджана, на следующем этапе учений особое внимание в штабах было уделено принятию решений и доведению их до подразделений в кратчайшие сроки в соответствии с постоянно меняющейся оперативной обстановкой.

В соответствии с принятым решением для развития достигнутых успехов на оперативном направлении была практически обработана передислокация тактических групп с одного направления на другое. Скрытность транспортировки личного состава подразделений боевой и автомобильной техникой в сложных горных условиях обеспечивалась действиями других родов войск. Были усовершенствованы практические навыки личного состава по эксплуатации боевой и другой техники в горной местности.

Согласно плану командно-штабные учения продлятся до 20 мая.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)