Задержано лицо, подозреваемое в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны – СГБ Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает комплексные меры по своевременному выявлению и привлечению к ответственности граждан Азербайджана, принимавших участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории других государств.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на официальный сайт СГБ, в ходе проведенной проверки на основе собранных материалов в связи с вступлением гражданина Азербайджана Джамалова Орхана Тофиг оглу 1986 года рождения в состав вооруженной группировки террористической организации «ИГИЛ» на территории Сирии и его деятельности в составе этого незаконного формирования были проведены оперативно-следственные мероприятия.

По причине того, что во время оперативно-розыскных мероприятий в целях пресечения намерений по проведению террористических и подрывных актов на территории страны со стороны членов возглавляемого жителем Загатальского района Ильгара Моллачиева вооруженного формирования «Лесные братья» при осмотре места проживания Орхана Джамалова были обнаружены ручные гранаты и патроны различного калибра, он был осужден по соответствующему уголовному делу. После выхода на свободу, по приглашению и поддержке лица по имени Шамиль по прозвищу «Ханзала» Орхан Джамалов в августе 2014 года отправился в Турцию, а оттуда незаконным путем проник на территорию Сирии и отправился в город Ракка. В связи с этим возникли основательные подозрения в том, что Орхан Джамалов присоединился к подконтрольному террористической организации «ИГИЛ» вооруженному формированию «Азери джамааты», в составе которой принял участие в учениях и вооруженных конфликтах.

По вышеуказанным фактам Орхан Джамалов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 218.2 УК Азербайджана (Участие в преступном сообществе) и 283-1.3 (Участие в группах, созданных для привлечения к вооруженным конфликтам, учениях или вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана под предлогом распространения религиозных течений, совершения религиозных обрядов или на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), и в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Во время допроса он сообщил, что отправился в тот регион будучи обманутым под предлогом религии, однако став свидетелем произошедших там событий, осознал, что это противоречат истинной природе религии, и сознавшись в своих преступлениях, выразил искреннее раскаяние.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)