В азербайджанской армии пройдут мероприятия по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Республики, который отмечается в Азербайджане 28 мая, в азербайджанской армии пройдут мероприятия, организованные совместно с представителями местных органов исполнительной власти и общественных структур.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, в воинских частях будут организованы занятия по общественно-политической подготовке, круглые столы, конференции, экскурсии, выставки книг, фотографий и рисунков, показы документальных и художественных фильмов.

Будут посещены памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, Национальным героям Азербайджана и Героям Советского Союза, аллеи шехидов, проведены работы по очистке и благоустройству территорий.

Согласно утвержденному плану, в воинских частях состоятся праздничные концерты, викторины, массовые военно-патриотические и другие мероприятия, будут организованы встречи с ветеранами, учащимися, студентами и представителями общественности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)