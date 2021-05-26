В войсках Нахчыванского гарнизона проведены очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона проведены очередные занятия по командирской подготовке с командирами воинских частей и их заместителями.
Как передает в среду Trend со ссылкой на Министерство обороны, в ходе занятий по выполнению мероприятий в соответствии с распорядком дня в подразделениях личный состав выполнил поставленные задачи.
Во время занятий был проведен урок на тему «Анализ итогов Отечественной войны с точки зрения ВВС».
После занятий по командирской подготовке были проверены теоретические знания по военной топографии и физическая подготовка офицеров.
При подведении итогов занятий в Учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии было отмечено, что командиры воинских частей и их заместители показали высокие результаты.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)