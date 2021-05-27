Азербайджанские военнослужащие выполнили задачи очередного этапа учений Anatolian Phoenix-2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие выполнили задачи очередного этапа международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2021, которые проходят в турецком городе Конья.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в очередной день учений военнослужащие Военно-воздушных сил (ВВС), задействованные в поисково-спасательных операциях, в соответствии со сценарием маневров нанесли данные на карту, а спецназовцы Военно-морских сил (ВМС) выполнили задачи по различным эпизодам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)