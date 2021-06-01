Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы в мае

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях, проведенных с первого по 31 мая на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, в отчетный период на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 369 противопехотных и 74 противотанковые мины, а также 1090 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 739,5 гектара.

С 10 ноября 2020-го по 31 мая 2021 года обезврежено 7449 противопехотных и 3643 противотанковые мины, а также 9033 неразорвавшихся боеприпаса.

В течение этого времени агентство очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию площадью 2763,5 гектара.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)