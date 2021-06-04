Названы победители свободного заезда в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1
БАКУ /Trend/ - Названы победители свободного заезда в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.
Как передает в пятницу Trend, первое место по итогам заезда, в котором приняли участие 10 команд, занял пилот Red Bull Racing Honda Макс Ферстаппен.
На втором месте - пилот Scuderia Ferrari Mission Winnow Чарльз Кеклерк, на третьем - его партнер по команде Карлос Сайнс.
Отметим, что сегодня в Баку стартовал Гран-при Азербайджана Формулы-1, который продлится до шестого июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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