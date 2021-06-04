В рамках Гран-при Азербайджана начался квалификационный заезд F2
БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана в Баку начался квалификационный заезд F2.
Как сообщает в пятницу Trend, заезд, в котором принимают участие 11 команд, продлится 30 минут. Затем состоится второй свободный заезд Формулы-1.
Напомним, что сегодня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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