В рамках Гран-при Азербайджана начался квалификационный заезд F2

Азербайджан 4 июня 2021 14:41 (UTC+04:00)
В рамках Гран-при Азербайджана начался квалификационный заезд F2

БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана в Баку начался квалификационный заезд F2.

Как сообщает в пятницу Trend, заезд, в котором принимают участие 11 команд, продлится 30 минут. Затем состоится второй свободный заезд Формулы-1.

Напомним, что сегодня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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