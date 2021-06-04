Агентство господдержки НПО Азербайджана выступило с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана выступило с заявлением в связи гибелью и ранением представителей СМИ в результате подрыва на мине при исполнении служебных обязанностей в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.

Как передает в пятницу Trend, в связи с инцидентом в Агентстве было проведено экстренное заседание. Выступая на собрании, члены Наблюдательного совета выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего исцеления. В то же время они резко осудили действия армянской стороны, по вине которой произошел инцидент.

В заявлении, принятом по итогам заседания, говорится, что четвертого июня, около 11 часов, транспортное средство, в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвалось на противотанковой мине. В результате этого погибли три человека – оператор телеканала АзТВ Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

«Армянские вооруженные силы, грубо нарушая основные нормы и принципы международного гуманитарного права, в частности требования Женевских конвенций 1949 года, отказываются предоставить карту минных полей и продолжают совершать военные преступления против наших граждан. Данное происшествие является не только военным преступлением против гражданского населения, но и открытым террористическим актом против представителей СМИ, занимающихся профессиональной деятельностью.

Армянская сторона, злоупотребив тем, что Азербайджан проявил гуманизм и по просьбе руководства Армении дал дополнительные 10 дней для освобождения в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года оккупированного Кельбаджара, в массовом порядке заминировала освобождаемые территории. К сожалению, с даты завершения боевых действий на освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли и получили ранения около 130 человек, среди которых большинство – гражданские лица, в том числе выполняющие свои служебные обязанности представители СМИ.

Мы, члены Наблюдательного совета, обращаясь к международным организациям, медиа-институтам, структурам, специализирующимся на защите прав журналистов, призываем их резко осудить это военное преступление Армении и потребовать от этой страны немедленно предоставить карты минных полей», – говорится в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)