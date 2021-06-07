Генсеку ООН направлено письмо о мерах по восстановлению международно признанной границы между Азербайджаном и Арменией (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В адрес генерального секретаря ООН направлено письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева с заявлением пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана о мероприятиях по восстановлению международно признанной границы, сообщает в понедельник Trend.

Вот уже несколько дней азербайджанский народ скорбит по жертвам последней армянской агрессии против Азербайджана. Как уже сообщалось, четвертого июня, около 11 часов, транспортное средство, в котором находились члены съемочной группы, во время движения в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района подорвалось на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор AzTV), Магеррам Ибрагимов (корреспондент АЗЕРТАДЖ) и Ариф Алиев (заместитель представителя Сусузлугского сельского административно-территориального округа главы ИВР), а еще четыре человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Напомним, что за неделю до этого трагического инцидента шестеро армянских диверсантов, пересекших государственную границу Азербайджана, были взяты в плен азербайджанскими военнослужащими. Согласно заявлению минобороны Азербайджана, около 03:00 ночи разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. В заявлении МО отмечалось, что шестеро военнослужащих, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен. Эти события напоминают о важности продолжения мер по восстановлению международно признанной границы между Азербайджаном и Арменией и укреплению системы охраны границы, проводимых в соответствии с международным правом и заявлением Президента Азербайджана, премьер-министра Армении и Президента России, подписанным 10 ноября 2020 года.

В письме говорится, что после распада СССР в 1991 году и Армения, и Азербайджан обрели независимость, в соответствии с международным правом, в тех границах, которые они имели как республики СССР. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (подписанное 8 декабря 1991 года) и Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 года содержат обязательство всех подписавших их государств, в том числе Армении и Азербайджана, уважать нерушимость существующих границ. С тех пор Азербайджан неоднократно заявлял о своей твердой приверженности этому принципу, из которого вытекает правило определения границ новых государств.

В конце 1991 - начале 1992 годов, пишет Яшар Алиев, Армения развязала полномасштабную войну против Азербайджана и оккупировала значительную часть суверенной территории страны. В 1993 году Совет Безопасности принял четыре резолюции (822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993)), в которых осудил применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий и вновь заявил об уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, нерушимости его международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории. Совет также потребовал незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Однако эти основные требования не были выполнены Арменией. Напротив, Армения не только продолжала вопиющим образом нарушать территориальную целостность Азербайджана, но и неоднократно оспаривала само упоминание этого принципа в международных документах и действительность вышеупомянутого правила, обеспечивающего международную легитимацию границы между двумя странами. Очевидно, что такие действия и позиция Армении не могут лишить Азербайджан права на территориальную целостность. На протяжении многих лет Азербайджан прилагал последовательные усилия, чтобы положить конец оккупации и разрешить конфликт путем переговоров. Однако Армения не отказалась от попыток сохранить и закрепить результаты своего незаконного применения силы и постоянно прибегала к различным провокациям на местах. Как следствие, в ответ на очередное вооруженное нападение Армении в конце сентября 2020 года Азербайджан предпринял и успешно завершил контрнаступательную операцию в порядке реализации неотъемлемого права на самооборону, освободив от оккупации более 300 городов, поселков и сел, включая Губадлинский и Зангиланский районы, граничащие с Арменией. Еще два приграничных района, а именно Лачинский и Кельбаджарский, были возвращены Азербайджану после вывода оттуда вооруженных сил Армении согласно условиям вышеупомянутого трехстороннего заявления.

В письме азербайджанского дипломата также говорится, что Азербайджан и Армения занялись уточнением линии границы между ними на основе соответствующих официальных карт, имеющихся у обеих стран. Этот процесс ведется путем прямых технических контактов между сторонами с участием их пограничных служб. Такие контакты способствовали решению возникших пограничных вопросов в освобожденных Губадлинском, Кельбаджарском и Зангиланском районах Азербайджана. Более того, проявляя добрую волю, Азербайджан разрешает гражданам Армении пользоваться автодорогой Горис — Гафан, часть которой проходит по территории Азербайджана после уточнения линии границы в этом районе. На этом фоне не вызывает сомнений то, что провокационная кампания обвинений, начатая Арменией в связи с ситуацией вокруг озера Гарагёль, преследует в основном внутренние цели в преддверии внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в июне в атмосфере острого политического и экономического кризиса в стране. В этих условиях пропаганда ненависти к Азербайджану и реваншистские лозунги являются единственными стимулами, предлагаемыми противоборствующими сторонами — теми, кто развязал войну с Азербайджаном в начале 1990-х годов, с одной стороны, и нынешними властями, проигравшими эту войну 30 лет спустя, с другой.

Кроме того, после трех десятилетий оккупации территории Азербайджана и отсутствия пограничного режима между двумя странами Армения все еще не смирилась с необходимостью уважать границы соседнего государства и продолжает посягать на его территориальную целостность. Распространение ложных версий истории, сфабрикованных документов от имени несуществующего образования, упоминание населенных пунктов на международно признанной территории Азербайджана под разными фальшивыми названиями и возрождение реваншистских устремлений — вот лишь несколько примеров, которые можно привести. Все пограничные вопросы должны решаться через установленный канал связи между пограничными органами двух стран. С 12 мая 2021 года в этом районе находится руководство Государственной пограничной службы Азербайджана и ведутся переговоры по нормализации ситуации вокруг озера Гарагёль. Азербайджан также предоставил всю необходимую информацию международным партнерам, которые сочли важным выслушать позиции обеих сторон. Поскольку Армения продолжает вводить в заблуждение международное сообщество, важно не забывать о ее давней практике фальсификаций. Это страна, которая, несмотря на многочисленные неопровержимые факты, свидетельствующие об обратном, десятилетиями упорно отрицала, что совершила агрессию против Азербайджана, оккупировала его территории, изгнала сотни тысяч мирных жителей с их родной земли, разрушила и разграбила захваченные районы и города и убила тысячи мирных азербайджанцев в ходе конфликта. Азербайджан не претендует на земли какого-либо государства, но никому не уступит ни пяди своей территории. Азербайджан привержен нормализации межгосударственных отношений между двумя странами на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах международно признанных границ и ожидает от Армении аналогичного подхода, говорится в заключение письма.

(Перевод: Турал Гараджаев)