Следующее судебное заседание по делу армянских боевиков, пытавших азербайджанских пленных, назначено на 16 июня (ФОТО) (версия 3)

Азербайджан 9 июня 2021 15:18 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:47)

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева прошел процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших во время первой Карабахской войны азербайджанских пленных и совершивших другие тяжкие преступления.

Как сообщает в среду Trend, в ходе судебного процесса адвокаты подсудимых подали ходатайство, попросив разрешить обвиняемым сидеть рядом с защитниками. Ходатайство было удовлетворено.

В ходе судебного разбирательства прокурор огласил обвинительное заключение. В обвинительном заключении подчеркнуто, что Людвик Мкртычян пытал азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны. Алеша Хосровян, войдя в преступный сговор с несколькими армянами, взял в плен Кязымова Габиба Мухтар оглу и жестоко избивал его, подвергал пыткам. Людвик Мкртычян, взяв в плен в 1994 году в направлении Муровдага Гаджиева Эльмана Рахман оглу, увел его в направлении села Агбулаг Ходжавендского района, где принуждал к тяжелым работам, морил голодом. Он избивал Гаджиева прикладом автомата, подвергал жестоким и бесчеловечным пыткам.

Людвик Мкртычян и Алёша Хосровян, войдя в преступный сговор с группой армян, жестоко пытали в Шушинской тюрьме Фамиля Гейдарали оглу Алиева, который был взят в плен в селе Джебраиллы Агдамского района в 1993 году. В тот период Людвик Мкртычян морил голодом, причинял увечья раненым солдатам, нанося им удары железными и деревянными прутьями. Он продержал в Шушинской тюрьме в течение года Гусейна Джавида Али оглу, солдата, попавшего в плен в 1994 году в Агдаме, подвергал его мучительным пыткам, обливал холодной водой на морозе, наносил сильные удары по голове, в результате чего Гусейн Джавид Али оглу ослеп.

Кроме того, Людвик Мкртычян неоднократно избивал в Шушинской тюрьме Бабаева Кямиля Идрис оглу, солдата, попавшего в плен в Кельбаджаре в 1994 году, избивал его прикладом автомата, морил голодом, а также подвергал его другим пыткам.

Согласно обвинительному заключению, другой обвиняемый, Алеша Хосровян, незаконно удерживал военнослужащего Абдулалиева Яшара Абдулали оглу, попавшего в плен на Омарском перевале, в одном из домов в Кельбаджарском районе, избивал его различными предметами и подвергал мучительным пыткам.

Людвик Мкртычян вместе с группой армян незаконно удерживал в плену Захида Гасанова, который был ранен и попал в плен во время боев в Физулинском районе в 1994 году, нанес ему тяжелые увечья, обливал холодной водой в морозную погоду, морил голодом.

Также Людвик Мкртычян избивал в течение года взятого в плен Рауфа Шамсаддин оглу Гафарова, солдата, раненного в боях в селе Алыханлы Физулинского района в 1994 году, тушил об его тело сигаретные окурки, жестоко пытал.

Выполняя функции переводчика в административном здании министерства национальной безопасности Армении, Людвик Мкртычян жестоко пытал Эльшана Сабир оглу Исламова, взятого в плен в 1994 году.

Людвик Мкртычян проявлял жестокое отношение и в отношении попавшего в плен жителя Барды Гариба Ровшан оглу Велиева. Он бил его прикладом автомата и тяжелыми железными прутьями, угрожал сломать шею.

15 октября 2020 года Людвик Мкртычян убил солдата Аскерова Фиравана Ханбала оглу, и в тот же день был задержан военнослужащими азербайджанской армии.

Согласно обвинительному акту, Алеша Хосровян, предварительно войдя в сговор с группой преступников, незаконно приобрел оружие.Присоединившись к членам армянских вооруженных формирований в Нагорно-Карабахском регионе во время первой Карабахской войны, он в течение года подвергал жестоким пыткам, нанося удары по голове и телу, морил голодом Кязымова Габиба Мухтар оглу попавшего в плен в раненом состоянии в селе Алигулуушагы Губадлинского района.

Он и Людвик Мкртычян, войдя в преступный сговор с группой армян, жестоко пытали в Шушинской тюрьме Фамиля Гейдарали оглу Алиева, попавшего в плен в 1994 году. Хосровян, Мкртычян и другие подвергли бесчеловечному обращению в Шушинской тюрьме Гусейна Джавида Али оглу, попавшего в плен в раненом состоянии в селе Гюллюджа Агдамского района в 1994 году, в морозную погоду держали его в холодной хлорированной воде.

Алеша Хосровян бесчеловечно обращался с солдатом Бабаевым Кямилем Идрис оглу, попавшим в плен в селе Сусузлуг Кельбаджарского района в 1994 году, регулярно наносил ему увечья прикладом автомата и железными прутьями. Кроме того, он ежедневно подвергал пыткам Гасанова Захида Аскер оглу, солдата, получившего ранение в живот в 1994 году в боях в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, наносил ему удары по голове железными и деревянными прутьями, морил голодом.

Рзаев Заур Вахид оглу, получивший ранение в плечо в селе Гюллюджа Агдамского района, также подвергся пыткам со стороны Хосровяна. Он был принужден к тяжелым работам в одном из домов в селе Агбулаг. Хосровян бил его, наносил увечья, давил на раны.

Хосровян был задержан азербайджанскими военнослужащими возле города Джебраил третьего октября прошлого года.

Комментируя обвинения, Людвик Мкртычян сказал, что не пытал пленных и заложников.

Хосровян признал себя частично виновным по предъявленным обвинениям и признал, что незаконно пересек границу Азербайджана в октябре 2020 года.

Обвиняемым предложили дать показания в суде. Оба заявили, что дадут показания после показаний потерпевших.

Позже показания дали потерпевшие. Они сказали, что обвиняемые пытали их во время нахождения в плену.

Следующее судебное заседание назначено на 16 июня.

Отметим, что в ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с военными преступлениями, преступлениями против мира и человечности и против азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В результате расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртычян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал взятого в заложники 12 июля 1991 года гражданина Азербайджана и незаконно удерживал его около 17 суток в лесу "Баллыджа", недалеко от города Ходжалы. Кроме того, он также выполнял функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя Азербайджана, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей.

Следствие также установило, что Людвик Мкртычян в разное время избивал и пытал в Шушинской тюрьме и Ереване 11 граждан Азербайджана, взятых в плен на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей Минобороны Азербайджана.

Людвик Мкртычян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Меликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртычяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.

Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену пятерых азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.
Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны Азербайджана, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов в селе Мысмына (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны «НКР» Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, Алеша Хосровян пытал солдат одной из воинских частей Министерства обороны Азербайджана, взятых в плен в 1993–1994 годах, которые незаконно содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивал их, морил голодом, тем самым причиняя им физические и психические страдания.

Алеша Хосровян был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки осуществить разведывательные действия на территории Азербайджана.

Людвику Мкртычяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджанской Республики, и по решению суда они были заключены под стражу.

Обвинительное заключение по делу было утверждено 20 мая 2021 года, и дело было направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

В настоящее время принимаются комплексные меры по выявлению и привлечению к ответственности других виновных лиц.

Генеральная прокуратура Азербайджана ранее заявила, что в соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева виновные в военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности будут выявлены и привлечены к ответственности, независимо от времени совершения преступных деяний.

(Перевод: Турал Гараджаев)

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