В Шуше восстанавливают три исторические мечети (ВИДЕО) (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:42)
БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева проводит ремонтно-восстановительные работы в мечетях Ашагы Говхар ага, Юхары Говхар ага и Саатлы в Шуше, сообщает в среду Trend.
Архитектором всех трех мечетей является кербалаи Сафихан Карабахи, и они включены в список исторических и культурных памятников государственного значения.
Эти мечети, как и многие другие исторические и культурные памятники, подверглись актам вандализма в период оккупации города Шуша армянами.
Интерьер мечети Юхары Говхар ага уничтожен, поврежден декор минаретов, разрушено покрытие и другие архитектурные элементы. Первый этап реконструкции мечети завершен, и ведутся работы в рамках второго этапа.
На этом этапе камни в стенах мечети перекладывают в соответствии с первоначальным проектом. Также будет восстановлено разрушенное медресе на ее территории.
В мечети Ашагы Говхар ага, которая подверглась разрушениям в период оккупации, с участием иностранных экспертов ведутся оценочные работы.
После оккупации города Шуша армянами историческая мечеть Саатлы, находящаяся в одноименном квартале города, подверглась разрушению и была превращена в руины.
В настоящее время эксперты изучают состояние этой мечети.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)