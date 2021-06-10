В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного Распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов в связи с освобожденными от оккупации территориями, передает в четверг Trend.

Открывая заседание, руководитель Администрации Президента и Координационного штаба Самир Нуриев отметил визиты Президента Азербайджана в Шушу и Агдам в прошлом месяце, подчеркнув, что в ходе этих визитов глава государства ознакомился с реставрационными и реконструкционными работами, принял участие в ряде церемоний закладки фундамента и дал необходимые поручения.

Самир Нуриев отметил, что Штаб в повседневной деятельности руководствуется конкретными поручениями главы государства, поставленными задачами.

В ходе заседания были заслушаны доклады о ситуации в связи с реализацией одних из основных приоритетов на освобожденных территориях – проектов по разминированию, градостроительству и транспортно-коммуникационной инфраструктуре, мерам, принимаемым в области управления и эффективного использования водных ресурсов, инвентаризации памятников истории и культуры, охраны этих памятников, социальной защищенности членов семей шехидов, инвалидов войны, раненых, ветеранов и участников войны, и были даны необходимые поручения.

Было отмечено, что основная цель Штаба заключается в мобилизации и эффективном использовании всех ресурсов для реализации поставленной Президентом Азербайджана задачи по восстановлению и реконструкции освобожденных земель в соответствии с самыми высокими стандартами.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)