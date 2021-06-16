С 21 июня Азербайджан смогут посещать граждане еще нескольких стран – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С 21 июня Азербайджан смогут посещать граждане еще нескольких стран.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

«В результате систематических мер, осуществляемых в нашей стране, и успешной программы вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане продолжает улучшаться.

В этой связи в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров с 10 июня были введены смягчения для въезда в Азербайджан воздушным транспортом граждан ряда стран, где наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация

Учитывая неуклонное улучшение эпидемиологической ситуации в странах с более широким охватом вакцинации, с 21 июня гражданам следующих стран разрешено посещать территорию Азербайджана:

– США;

– Бахрейн;

– Объединенные Арабские Эмираты;

– Великобритания;

– Израиль;

– Венгрия;

– Катар.

Для посещения Азербайджана граждане вышеуказанных стран должны соблюдать следующие правила:

– для пассажиров старше 18 лет необходимо наличие официального документа, выданного соответствующей страной (паспорт COVID) о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19, и официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не более чем за 72 часа до вылета;

– для пассажиров в возрасте от 1 до 18 лет необходимо наличие официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не более чем за 72 часа до вылета.

Для детей младше одного года паспорт COVID или документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, не требуется.

Все авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Азербайджан, должны регистрировать только пассажиров, чьи документы для перелета в страну отвечают соответствующим требованиям.

В обратном случае эти пассажиры не будут допущены к въезду в страну и будут возвращены обратным рейсом за счет авиаперевозчика», – говорится в информации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)