Подписан Меморандум о сотрудничестве между АМИ Trend и Международным центром Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации (АМИ) Trend и Международный центр Низами Гянджеви 21 июня подписали в Баку Меморандум о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов и генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов.

В соответствии с меморандумом, сотрудничество между сторонами будет включать: обмен информацией и информационную поддержку по текущим мероприятиям; обмен знаниями и опытом по различным общественным, международным, экономическим и другим вопросам, привлечение экспертов; обмен информацией по актуальным вопросам, освещение мероприятий Международного центра Низами Гянджеви, приоритет в организации интервью с гостями; сотрудничество в сфере проведении тренингов и просветительских мероприятий, обмен знаниями и опытом в этой сфере; организацию совместных конференций, симпозиумов, семинаров, других учебно-информационных мероприятий, обеспечение их информационной поддержки; техническую и организационную поддержку в подготовке различных интервью и телепередач, предоставление для этого студии, технических средств и специалистов; налаживание связей с международными экспертами, научно-исследовательскими учреждениями, предприятиями и специалистами.

Кроме того, АМИ Trend, используя свои партнерские отношения с ведущими транснациональными СМИ, мировыми новостными агрегаторами и созданные дочерние предприятия за рубежом, обязуется информировать о деятельности Международного центра Низами Гянджеви широкий круг зарубежных читателей.