В Азербайджане объявлен конкурс на архитектурную планировку 5 сел и 1 поселка в Карабахе (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана запускает конкурсную программу «Обновленное лицо древнего Карабаха». Комитет приглашает принять участие в конкурсе архитектурно-планировочных решений по селам Сарыджанлы, Горадиз, Зар, ​​Шалва, Беюк Марджанлы и поселку Худаферин в Карабахе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом первого июля в ходе заседания Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сказал председатель госкомитета Анар Гулиев.

Открывая заседание Рабочей группы, Гулиев отметил, что наша отважная армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева положила конец 30-летней оккупационной политике Армении. Азербайджан, одержав историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, добился установления в регионе мира и безопасности, торжества справедливости и восстановления своей территориальной целостности. В целях решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других актуальных вопросов на освобожденных территориях, а также для координации деятельности в этой сфере распоряжением Президента Азербайджана 24 ноября 2020 года были созданы Координационный штаб, Межведомственный центр и соответствующие рабочие группы. В соответствии с поручениями главы государства для реконструкции и восстановления освобожденных территорий, подготовки генеральных планов и других территориально-планировочных документов разрушенных населенных пунктов, систематической и координированной организации градостроительных процессов Рабочая группа по вопросам градостроительства успешно функционирует под руководством Госкомитета.

Анар Гулиев отметил, что на очередном, 15-м, заседании Рабочей группы в качестве продолжения комплексных мер по возрождению Карабаха было принято решение провести открытый конкурс «Обновленное лицо древнего Карабаха» для архитектурно-планировочных решений нескольких сел и поселков региона.

Он подчеркнул беспрерывную и слаженную работу Госкомитета над разработкой концепции городского планирования и документов территориального планирования Карабахского региона для планомерной и систематической организации восстановления освобожденных территорий, отметив, что в этих целях привлечен ряд местных и влиятельных международных компаний.

По его словам, в рамках подготовки Генплана региона уточнены границы городов, многих сел и поселков, начата разработка соответствующих документов территориального планирования.

«Исходя из вышесказанного, для возрождения Карабаха, сохранения его истории, архитектурных традиций и обеспечения единства национального духа с инфраструктурой, отвечающей современным требованиям, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре запускает конкурсную программу архитектурно-планировочных решений "Обновленное лицо древнего Карабаха", организованную совместно с Союзом архитекторов Азербайджана и ООО "Бакинская служба обустройства". В проектах, представленных на первом этапе конкурсной программы, которая охватит ряд сел и поселков Карабаха, включая село Сарыджанлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, Зар Кельбаджарского района, Шалва Лачинского района и Беюк Марджанлы Джебраильского района, а также поселок Худаферин Джебраильского района, должны отразиться решающие направления социального, экономического, технологического развития, приверженность национальным архитектурным традициям и возможная интеграция современных решений, развитие высокого художественного и эстетического внешнего вида и качества жизни», – сказал председатель Государственного комитета.

В ходе заседания до сведения участников было доведено, что в конкурсе с общим призовым фондом 60 000 манатов авторы проектов могут участвовать как индивидуально, так и в группах. Хотя участники имеют право выбрать одну или несколько из вышеупомянутых сел, для каждого выбранного населенного пункта должен быть представлен отдельный проект. Желающим принять участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться до 15 июля 2021 года, а проекты в полном объеме подать в Госкомитет по градостроительству и архитектуре не позднее 18:00 31 июля. Участие в конкурсе бесплатное. По результатам, которые будут объявлены 15 августа этого года, будут награждены три человека, выбранные жюри. Таким образом, занявший 1-е место получит 5000 манатов и диплом 1-й степени, занявший 2-е место – 3000 манатов и диплом 2-й степени, а обладатель 3-го места – 2000 манатов и диплом 3-й степени. Остальные участники получат поощрительные призы и сертификаты. При проведении восстановительных работ в вышеуказанных селах будут применены и идеи из победивших проектов. Желающие зарегистрироваться для участия в конкурсе, а также ознакомиться с заданием, условиями, правилами и прочими деталями могут посетить специально созданный для этого сайт «Обновленное лицо древнего Карабаха».

Выступивший на мероприятии заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Нусрат Сулейманов подчеркнул важность системного и планомерного осуществления работ в области градостроительства. Он сказал, что одним из важных вопросов, стоящих перед нашим государством, является разминирование освобожденных территорий, и в этом направлении принимаются соответствующие меры.