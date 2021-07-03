Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.
По его словам, вода считается самой распространенной жертвой горнодобывающей отрасли.
"Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе. Из-за горнодобывающей промышленности в Армении в Охчучае зафиксировано сильное химическое загрязнение. Ответственные за это компании должны прекратить свою деятельность", - написал Гаджиев.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)