Нацсовет молодежных организаций Азербайджана обратился в международные структуры по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Национальный совет молодежных организаций Азербайджана обратился в международные структуры по поводу загрязнения Арменией трансграничной реки Охчучай.

Как сообщает в субботу Trend, молодежные организации Азербайджана в своем обращении акцентировали внимание международного сообщества на постоянном загрязнении трансграничной реки Охчучай Арменией и том факте, что это напрямую угрожает качеству водных ресурсов, используемых азербайджанским населением.

Кроме того, загрязнение реки Охчучай представляет серьезную угрозу для биоразнообразия, окружающей среды и здоровья людей, говорится в обращении.

В нем отмечается, что правительство Армении несет ответственность за происходящее в контексте экологической безопасности в регионе.

Авторы обращения призвали международные организации выразить решительную позицию с тем, чтобы Армения не загрязняла окружающую среду вредными отходами, прекратила подвергать опасности природу, а также здоровье и безопасность населения, в частности молодого поколения.

В обращении подчеркивается, что только так можно обеспечить укрепление доверия, экологическую безопасность и установление прочного мира в регионе.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)