Азербайджанские студенты обратились к международным организациям по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана - крупнейшая студенческая организация на Южном Кавказе, в которой представлено 101 высшее и среднее образовательное учреждение, распространил заявление в связи с загрязнением реки Охчучай Арменией, сообщает в субботу Trend.

В документе со ссылкой на мониторинги министерства экологии и природных ресурсов, проведенные на реке Охчучай, подчеркивается, что высокое содержание тяжелых металлов и сильнейшее загрязнение воды представляют угрозу для биоресурсов, экосистемы рек Араз, Кура и Каспийского моря, а также для местного населения.

В заявлении отмечается, что Армения не подписала и не выполняет Хельсинкскую конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

Авторы документа призвали международные организации занять более решительную позицию в этом вопросе и пресечь безответственные действия Армении.

Заявление было направлено в международные организации, работающие в сфере охраны окружающей среды.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)