Греция снимает запрет на въезд для граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Управление гражданской авиации (УГА) Греции добавило Азербайджан в список стран, граждане которых освобождены от ограничений на въезд в Грецию, сообщает Trend со ссылкой на Greek City Times.

От ограничений освобождены постоянные жители Европейского союза и Шенгенской зоны, а также граждане Албании, Австралии, Бахрейна, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Канады, Китая, Израиля, Японии, Кувейта, Ливана, Черногории, Новой Зеландии, Северной Македонии, Катара, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и США. В пятерку самых последних добавленных в данный список стран входят Азербайджан, Армения, Иордания, Молдова и Бруней.

Все лица, прибывающие в Грецию из этих стран, должны иметь сертификат (на английском языке), выданный соответствующим органом в стране отправления о прохождении вакцинации от коронавируса не менее чем за 14 дней до прибытия. В качестве альтернативы можно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVİD-19, проведенного за последние 72 часа до прибытия, или отрицательный результат экспресс-теста, сделанного за 48 часов до прибытия в Грецию.