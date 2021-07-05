Следующее судебное заседание по делу 13 членов армянской диверсионной группы назначено на 12 июля (ФОТО) (версия 3)

Азербайджан 5 июля 2021 18:03 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:14)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 5 июля продолжился процесс по уголовному делу в отношении членов террористической вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении: Карапетяна Рафика Робертовича, Голаяна Гургена Ованнесовича, Тадевосяна Грайра Сержевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армена Вазгеновича, Мартоняна Манука Ованесовича, Анбарданяна Мелсома Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича.

Как сообщает в понедельник Trend, заседание прошло под председательством судьи Азада Меджидова.

Феликс Григорян частично признал свою вину по предъявленным обвинениям. Он сообщил, что был вызван в военный комиссариат 21 ноября прошлого года, 27 ноября его отправили в Лачин, а оттуда – в Гадрут.

«Нам сказали, что мы едем в Горус. Но потом маршрут был изменен. Арсен Казарян сообщил командирам группы, что они пробудут на постах 14 дней. 13 декабря нам сказали, что мы вернемся домой. Когда мы спустились с постов вниз, азербайджанские военнослужащие задержали нас, и мы сдали свое оружие», – сказал Григорян.

Судья отметил, что между показаниями обвиняемого на предварительном и судебном следствии есть противоречия.

Обвиняемый Верд Анбарданян дал почти такие же показания. Он отметил, что знал о том, что Лачин является территорией Азербайджана.

«Мы знали, что Лачин должны передать Азербайджану, но нам сказали, что до того, как Лачин будет передан Азербайджану, мы должны создать там посты безопасности. Я и сейчас знаю, что Лачин принадлежит Азербайджану. Мы выполняли приказы Арсена Казаряна, решения принимал он», – сказал Анбандарян.

Другой член группировки, Андраник Микаелян, заявил, что во время войны находился в резервном батальоне в Джебраиле.

«Второго октября я приехал в Джебраил. Я видел, что армянская армия каждый день отступает, несет потери. Я сбежал домой. Мне сказали, что если я не вернусь, то мне грозит до 12 лет тюрьмы. Поскольку 10 ноября было достигнуто перемирие, я согласился вернуться, зная, что боевые действия завершились. Военная полиция тоже угрожала мне арестом», – сказал Микаелян.

Обвиняемый также заявил, что знал о том, что территории принадлежат Азербайджану.

После перерыва допрос обвиняемых продолжился. Позже показания дали свидетели. Они рассказали, что получили информацию о том, что армяне заняли позиции в направлении Гадрута:

«Нас подняли по тревоге 12 декабря. Мы выдвинулись в направлении села Алиджан. Нам сообщили, что армяне спускаются с горы. Мы их окружили и предупредили, что они будут уничтожены, если не сдадутся. Они сдались, бросив свое оружие. Мы привезли их на нашу базу и передали по назначению. 14 декабря мы обезвредили еще двух человек и передали их по назначению».

Судебный процесс продолжится 12 июля.

Согласно обвинению, подсудимые незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства и создали непредусмотренное законом вооруженное формирование. Вооруженная группа из 13 человек незаконно пересекла государственную границу Азербайджана 17 ноября 2020 года и заняла позиции в лесном массиве на территории поселка Гадрут Ходжавендского района.

До 13 декабря прошлого года члены группы вели подрывную деятельность, организовали взрывы, пожары, совершили нападения на отдельных лиц и другие террористические действия, угрожающие жизни и здоровью людей, в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

На процессе было заявлено, что если в ходе судебного следствия вина обвиняемых будет доказана, то они могут быть приговорены к лишению свободы сроком от 14 до 20 лет или к пожизненному заключению.

Отметим, что ранее было завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, которые после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, совершили террористическо-подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Как сообщалось ранее, расследование уголовного дела в отношении 14, а затем еще 13 членов вооруженного формирования было завершено и направлено в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным заключением.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении 13 членов незаконного вооруженного формирования по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса АР, было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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