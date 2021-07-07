Азербайджан будет представлен на конференции руководства европейских органов прокуратуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет представлен на конференции руководства европейских оранов прокуратуры, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым уже отбыла в северную российскую столицу.

Как сообщили в среду Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, конференция состоится 7-8 июля при совместной организации Генпрокуратуры Российской Федерации, Совета Европы и Международной ассоциацией прокуроров.

В рамках конференции на тему «Роль прокуратуры в защите индивидуальных прав и публичного интереса в свете требований Европейской конвенции по правам человека» запланированы двусторонние и многосторонние встречи с генпрокурорами ряда зарубежных стран и представителями авторитетных международных организаций.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)