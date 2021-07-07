Пытавшие пленных армяне просят прощения у азербайджанского народа (версия 2)

Азербайджан 7 июля 2021 17:06 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:45)

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районном суде седьмого июля продолжился судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления.

Как сообщает в среду Trend, обвиняемый Людвик Мкртычян, отвечая на вопросы прокурора на заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева, сообщил, что приехал в Карабах добровольно в составе вооруженной группы.

"После войны я уехал из Армении за границу. Я принимал участие и в апрельских боях 2016 года. И тогда я приехал в Армению по линии организации, членом которой являюсь. Я участвовал в боевых действиях на стороне Армении в 1993, 2016 и 2020 годах. За участие в боях награжден пятью медалями. Мы получали ежемесячную плату за участие в боевых действиях. Прошу прощения у азербайджанского народа. Простите меня", - сказал Мкртычян.

Отвечая на вопросы прокурора, обвиняемый Алеша Хосровян сообщил, что в 1993 году служил на границе с Азербайджаном.

"Я охранял границу. Хотя я был гражданским лицом, но добровольно присоединился к пограничникам.

Я не участвовал в боевых действиях добровольцем, а был вынужден пойти на войну, чтобы заработать деньги, потому что у меня был маленький ребенок. Считаю себя виновным в нарушении границы Азербайджана. Я из-за нужды нарушил границу в 53 года. Прошу у всех прощения", - сказал Хосровян.

Потерпевший Фамиль Алиев заявил, что обвиняемые лгут. Он отметил, что Людвик Мкртычян и Алеша Хосровян состояли в армянских вооруженных формированиях и после окончания войны, они пытали азербайджанских пленных.

"Армяне понесли тяжелые потери в бою, их тела были доставлены в Шушинскую тюрьму. Мкртычян тоже был там. Потом нас жестоко избили. В июне в Шуше прошла свадьба армянского офицера, на которой Мкртычян присутствовал в военной форме. Там это были "уважаемые" военнослужащие, потому что пытали азербайджанцев", - сказал Алиев.

Потерпевший Джавид Гусейн сообщил, что когда ему выкололи глаз в Шушинской тюрьме 21 марта 1995 года, Людвик Мкртычян и Алеша Хосровян были там.

"Когда Гарик выколол мне глаз, Мкртычян и Хосровян привязали мне руки к стене. В то время они оба пытали нас в тюрьме", - сказал Гусейн.

Затем на процессе началось изучение материалов уголовного дела.

Следующее заседание суда состоится 14 июля.

Отметим, что в ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса в связи с военными преступлениями, преступлениями против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В результате расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртычян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджана, взятого в заложники 12 июля 1991 года, и незаконно удерживал его около 17 суток в лесу недалеко от города Ходжалы.

Кроме того, он также выполнял функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя Азербайджана, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей.

Следствие также установило, что Л.Мкртычян в разное время избивал и пытал 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в Шушинской тюрьме и в Ереване, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей минобороны.

Л.Мкртычян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртычяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.

Следствие установило, что А.Хосровян пытал находившихся в плену пятерых азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, А.Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого "министра обороны" "НКР" Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, А.Хосровян пытал солдат одной из воинских частей министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 годах, которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивал их, держал голодными, тем самым причиняя им физические и психологические страдания.

А.Хосровян был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки осуществить разведывательные действия на азербайджанской территории.

Л.Мкртычяну и А.Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК. Решением суда они были арестованы.

20 мая 2021 года обвинительное заключение по делу было утверждено и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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