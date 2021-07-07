В Баку прошло заседание суда по делу наемника, воевавшего в Карабахе (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям седьмого июля прошло заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к боям в Карабахе.

Как сообщает в среду Trend, председательствовал на заседании судья Самир Алиев.

Свидетель Ариф Османов сообщил, что стал очевидцем задержания обвиняемого у Парка военных трофеев в Баку.

"При обыске задержанного в его сумке были найдены записи на армянском и русском языках, а также телефон", - сказал Османов.

Затем началось изучение материалов уголовного дела.

Было отмечено, что Дубаков неоднократно совершал поездки из России в Армению, а оттуда - на оккупированные территории Азербайджана.

Он был членом армянской организации «Вома», участвовал в военных учениях на оккупированных территориях Азербайджана. Там он ранее познакомился с руководителем этой организации Владимиром Вартановым. Обвиняемый прошел подготовку в Армении в 2019 году.

На суде было сообщено, что, по данным российской стороны, Дубаков несколько раз приезжал в Армению из России.

При осмотре мобильного телефона обвиняемого было установлено, что он переписывался с пользователем под ником "Арцахский".

Кроме того, было установлено, что Дубаков разговаривал по телефону с некими Мирзояном, Зараряном и другими.

Затем были оглашены показания обвиняемого следствию.

Дубаков сообщил, что в сентябре - октябре 2018 года смотрел ролики организации "Вома" в соцсетях.

"Я посмотрел видео военных учений организации, и это меня заинтересовало. Их цель заключалась в обучении молодежи для участия в боях против азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Я живу в России и не забываю о том, что являюсь армянином по отцу. Посмотрев это видео, я захотел помочь армянскому народу. Поэтому я решил сотрудничать с организацией "Вома". Я стал членом организации через интернет. Затем в 2018 году приехал в Армению. Там был привлечен к учениям. В организацию также входили люди из других стран. Целью учений была подготовка к участию в боях против Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, создание паники среди мирного населения и организация взрывов. В 2018 году я принял участие в нескольких учениях. Нас отвезли в Шушу, Ханкенди и другие районы. Мы ознакомились с условиями в районах, где будут проходить боевые действия. Я вернулся в Россию в конце 2018 года. Затем в июле 2019 года я снова посетил Армению, а оттуда отправился на оккупированные территории, где участвовал в учениях. Я приехал в Азербайджан 14 января 2021 года", - говорится в показаниях Дубакова.

Следующее заседание суда по этому уголовному делу пройдет 14 июля.

Отметим, что в отношении Дубакова Эдуарда Сергеевича, являющегося гражданином России, возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)