Жители турецкого Игдыра протестуют против экологического террора Армении

БАКУ /Trend/ - На участке реки Араз, протекающей по территории села Агавер турецкой провинции Игдыр, состоялась акция в знак протеста против загрязнения Арменией и немецкими компаниями реки Охчучай. Акция организована Ассоциацией поддержки единства языка, истории и культуры Игдыр-Азербайджан.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в ходе акции группа членов ассоциации и местных жителей с азербайджанскими и турецкими флагами в руках выразила протест против экологического террора, совершаемого медно-молибденовым комбинатом в Армении, контрольный пакет акций которого принадлежит немецкой компании Cronimet. Напомнив, что река Охчучай впадает в Араз, протестующие отметили, что экологическая ситуация в провинции Игдыр также находится под угрозой. Загрязнение Охчучая токсическими отходами означает также загрязнение реки Араз, которая является основной водной артерией Игдырской равнины.

Протестующие потребовали от правительства Армении и немецкой компании Cronimet положить конец экологическому террору, в результате которого отходы без очистки сбрасываются в Охчучай.

В заключение акции председатель ассоциации Зия Закир Аджар зачитал заявление от имени протестующих.

В заявлении говорится, что правительство Армении и немецкая компания Cronimet в равной степени несут ответственность за загрязнение Охчучая в соответствии с международным правом.

Авторы заявления призвали международные организации не игнорировать этот экологический террор и принять против него решительные меры.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)