Названа площадь очищенных от мин освобожденных территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории Азербайджана площадью около 3,5 тысячи гектаров.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал завотделом Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов.
Он подчеркнул, что работы по разминированию на всех освобожденных территориях продолжаются.
"За это время было обнаружено и обезврежено свыше 20 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время работы по разминированию ведутся и с использованием механических средств, а также специально обученных собак", - сказал Исмаилов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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