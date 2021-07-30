Названа площадь очищенных от мин освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории Азербайджана площадью около 3,5 тысячи гектаров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал завотделом Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов.

Он подчеркнул, что работы по разминированию на всех освобожденных территориях продолжаются.

"За это время было обнаружено и обезврежено свыше 20 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время работы по разминированию ведутся и с использованием механических средств, а также специально обученных собак", - сказал Исмаилов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)