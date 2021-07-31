В Генпрокуратуру переданы материалы в связи с экологическим ущербом Зангиланскому и Джебраильскому районам

БАКУ /Trend/ - Для дачи правовой оценки в Генеральную прокуратуру Азербайджана переданы материалы расследования по ущербу, нанесенному окружающей среде и природным ресурсам Зангиланского и Джебраильского районов, готовится справка по Физулинскому району.

Как сообщает в субботу Trend, об этом было сказано на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Также было подчеркнуто, что для подготовки генпланов городов и населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана в городах Шуша, Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан, Кельбаджар, Губадлы, селах этих районов и поселке Гадрут с помощью дронов были сделаны аэрофотоснимки территории площадью более 187 квадратных километров, подготовлены ортофотопланы и цифровые топографические карты в масштабе 1:1000 и 1:2000, которые переданы в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)